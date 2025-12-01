NIA ने डॉ. शाहीन के लखनऊ आवास से जब्त किए गए अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या है इसका लाल किला ब्लास्ट कनेक्शन

rashifal-2026

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (12:42 IST)
NIA Raid Dr Shaheens Lucknow residence: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम ने सोमवार सुबह राजधानी लखनऊ के खंदारी बाजार क्षेत्र में दिल्ली विस्फोट कांड की मुख्य आरोपी डॉ. शाहीन के घर पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान एनआईए की टीम ने 6 घंटे तक तलाशी ली। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम में फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल थे। 
 
छह घंटे तक चलती रही तलाशी : जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम सुबह करीब 6 बजे टीम शाहीन के आवास पर पहुंची, जहां अधिकारियों ने लगभग छह घंटे तक गहन तलाशी ली। इस दौरान टीम ने घर में मौजूद डॉ. शाहीन के पिता और भाई शोएब से लंबी पूछताछ की। छापेमारी के दौरान टीम ने डॉ. शाहीन के आवास से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में लिए हैं।
 
छापे के दौरान भारी पुलिस बल तैनात : कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी। डॉ. शाहीन को पिछले महीने लाल किले पर हुए कार ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। इस मामले में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इससे पहले शाहीन के भाई परवेज को भी लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था।
 
हॉस्टल रूम से जब्त हुए थे 18 लाख : उल्लेखनीय है कि NIA की टीम ने गुरुवार रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉ. शाहीन शाहिद के हॉस्टल रूम से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। रूम नंबर 32 में एक अलमारी के अंदर मिले कैश के बंडलों से यह शक और बढ़ गया है कि पैसा यूनिवर्सिटी के अंदर से काम कर रहे 'व्हाइट-कोट टेरर मॉड्यूल' को फंड करने के लिए अलग रखा गया होगा। शाहीन को 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।लोगों को इस बात का आश्चर्य है कि डॉक्टरी का उजले करियर के बावजूद शाहीन कट्‍टरपंथ और आतंकवाद से जुड़ गए। 
