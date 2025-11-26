Biodata Maker

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 26 नवंबर 2025 (13:50 IST)
Delhi Blast : राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्‍ली लाल किला विस्‍फोट मामले में बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शोएब बताया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंपाउंडर शोएब दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके के समय उमर के साथ कार में मौजूद था। 
 
NIA ने सुसाइड अटैकर उमर नबी के एक साथी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान शोएब के तौर पर की गई है। गिरफ्तार आरोपी शोएब को दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसे रिमांड पर देने की मांग की जाएगी। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में यह 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 
 
जांच में सामने आया है कि उसने 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके से पहले उमर को कार उपलब्ध कराई थी और लॉजिस्टिक मदद दी थी। इस आतंकी हमले में 15 लोग मारे गए थे जबकि कई अन्य घायल हुए थे।
 
इस आत्मघाती हमले में फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा आतंकी डॉक्टर उमर नबी भी मारा गया था। इस मामले की जांच करते हुए एनआईए ने फरीदाबाद, लखनऊ और कश्मीर से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है।
edited by : Nrapendra Gupta

