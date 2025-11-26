Weather Update : फिर बिगड़ेगा मौसम, इन राज्‍यों में चक्रवाती तूफान का असर, IMD का अलर्ट

Weather Update News : देशभर में मौसम फिर बदल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में एक नए चक्रवाती तूफान के बनने की संभावना जताई है। इसके असर से तमिलनाडु, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में तेज बारिश की संभावना है। इन राज्यों में समुद्र की लहरें ऊंची उठ सकती हैं, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा सकती है। मौसम में यह बदलाव खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्थिति में पहुंच गया है।





मौसम में यह बदलाव खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में एक नए चक्रवाती तूफान के बनने की संभावना जताई है, जो आने वाले दिनों में गंभीर रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती सिस्टम अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर डिप्रेशन में बदल सकता है।





उत्तर प्रदेश में तापमान लगातार नीचे जा रहा है और रातें ठंडी हो रही हैं। बिहार में दिन साफ और शुष्क है, लेकिन शाम के बाद ठंड तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।





दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। आज सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर कोहरे की एक परत जम गई, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगभग 350 के आसपास रहा।

