उम्मीदें लगाई जा रही है कि यूक्रेन-रूस के बीच जारी संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रस्तावित शांति समझौते के ढांचे पर अपनी सहमति दे दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन शांति समझौते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वह संवेदनशील मुद्दों पर ट्रंप से बातचीत करेंगे। खबरों के अनुसार, अमेरिकी सेना सचिव डैन ड्रिस्कोल ने कहा, यूक्रेन, रूस के साथ शांति समझौते के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि समझौते के बाद इसे फाइनल कर लिया जाएगा।
राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि जिनेवा वार्ता से ठोस परिणाम मिले हैं, लेकिन अभी भी कुछ मामले अनसुलझे हैं।
पिछले करीब 4 वर्षों से जारी यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर अमेरिका और रूस के बीच प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कवायद में अबू धाबी में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की उस नई पहल के तहत यह वार्ता हुई है, जिसमें यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की उनसे मिलने अमेरिका आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले (शांति) समझौता करना चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लोगों को लगने लगा है कि यह (शांति समझौता) दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन है और इससे युद्ध रुक जाएगा। वे काफी नुकसान उठा रहे हैं, खासकर सैनिकों का नुकसान। ट्रंप ने कहा, मेरे पास कोई डेडलाइन नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक ही सीमा है कि यह कब खत्म होगा?
