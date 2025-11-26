Hanuman Chalisa

NCERT के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में झारखंड के शिक्षक

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रांची , बुधवार, 26 नवंबर 2025 (08:32 IST)
Jharkhand news in hindi : एनसीईआरटी द्वारा कोलकाता में आयोजित पांच दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में झारखंड के 10 रिसोर्स शिक्षक शामिल है। इसमें भावी शिक्षण पद्धतियां, टीचिंग स्ट्रेटेजी, तथा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से इंगेज करने के तरीके पर जानकारी दी गई।
 
जेपीईसी झारखंड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि समावेशी शिक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा लोबेनहार्ड विद्यापीठ, कोलकाता में पांच दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में राज्य के 10 रिसोर्स शिक्षकों ने भाग लिया।
 
कार्यक्रम के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण पद्धतियां, टीचिंग स्ट्रेटेजी, तथा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से इंगेज करने के तरीके पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विशेषज्ञों ने समावेशी कक्षा के लिए आवश्यक इनोवेटिव मेथड, व्यवहारिक गतिविधियां और लर्निंग-अडैप्टेशन तकनीकों पर भी विशेष बल दिया।
 
प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में समावेशी शिक्षा से जुड़े प्रावधानों, दिशानिर्देशों और अपेक्षित शिक्षक-क्षमताओं पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई, ताकि शिक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षण मॉडल विकसित कर सकें।

