खबरों के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज संगत के बीच गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा दल छावनी में आयोजित विशेष धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म ने दुनिया में बराबरी और धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है।
केजरीवाल ने कहा, लोग हमसे पूछते हैं कि हमें इतना पैसा कहां से मिल रहा है, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे की और पंजाब सरकार इतना काम कैसे कर रही है? इसकी वजह यह है कि हम गुरु साहिब के दिखाए रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हैं। मैंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सरकार का सारा खजाना आपके लिए इस्तेमाल होगा। अगर हमने एक पैसे की भी बेईमानी की है, तो हम गुरु महाराज से कोई भी सजा स्वीकार करेंगे। गुरु साहिब हमें माफ न करें।
इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर प्रदेश की तरक्की और पंजाबी भाइयों की खुशहाली के लिए अरदास की। दोनों नेताओं ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस संबंधी आयोजनों के दौरान सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए बहुत गर्व की बात है।
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबियों को खासकर सिखों को महान सिख गुरुओं से कुर्बानी और बहादुरी का जज़्बा विरासत में मिला है, जिन्होंने अत्याचार, जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। राज्य सरकार का यह फ़र्ज़ है कि वह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सुरक्षित रखे।
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम पूरी ईमानदारी से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि दुनिया भर के लाखों-करोड़ों लोगों की उम्मीदों के अनुसार राज्य सरकार ने आयोजनों को यादगार बनाने के लिए विनम्र प्रयास किए हैं।
