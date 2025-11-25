Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






एक पैसे की बेईमानी की हो तो हर सजा मंजूर.. केजरीवाल ने ऐसा क्‍यों और कहां कहा?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Arvind Kejriwal's statement on Punjab government

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

श्री आनंदपुर साहिब , मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (17:49 IST)
Arvind Kejriwal News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज संगत के बीच गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा दल छावनी में आयोजित विशेष धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमें इतना पैसा कहां से मिल रहा है, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे की और पंजाब सरकार इतना काम कैसे कर रही है? इसकी वजह यह है कि हम गुरु साहिब के दिखाए रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हैं। मैंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सरकार का सारा खजाना आपके लिए इस्तेमाल होगा। अगर हमने एक पैसे की भी बेईमानी की है, तो हम गुरु महाराज से कोई भी सजा स्वीकार करेंगे।

खबरों के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज संगत के बीच गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा दल छावनी में आयोजित विशेष धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म ने दुनिया में बराबरी और धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है।
ALSO READ: CM मान, AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शहीद उधम सिंह को दी श्रद्धांजलि, विकास कार्यों का उद्‍घाटन
केजरीवाल ने कहा, लोग हमसे पूछते हैं कि हमें इतना पैसा कहां से मिल रहा है, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे की और पंजाब सरकार इतना काम कैसे कर रही है? इसकी वजह यह है कि हम गुरु साहिब के दिखाए रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हैं।  मैंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सरकार का सारा खजाना आपके लिए इस्तेमाल होगा। अगर हमने एक पैसे की भी बेईमानी की है, तो हम गुरु महाराज से कोई भी सजा स्वीकार करेंगे। गुरु साहिब हमें माफ न करें। 
 
इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर प्रदेश की तरक्की और पंजाबी भाइयों की खुशहाली के लिए अरदास की। दोनों नेताओं ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस संबंधी आयोजनों के दौरान सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए बहुत गर्व की बात है।
ALSO READ: अरविंद केजरीवाल का ऐलान- अब किसी पार्टी से गठबंधन नहीं, गुजरात में AAP अकेले लड़ेगी चुनाव
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबियों को खासकर सिखों को महान सिख गुरुओं से कुर्बानी और बहादुरी का जज़्बा विरासत में मिला है, जिन्होंने अत्याचार, जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। राज्य सरकार का यह फ़र्ज़ है कि वह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सुरक्षित रखे।
ALSO READ: गुजरात पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में किया बड़ा दावा, अब आ गया BJP की बिदाई का वक्त
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम पूरी ईमानदारी से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि दुनिया भर के लाखों-करोड़ों लोगों की उम्मीदों के अनुसार राज्य सरकार ने आयोजनों को यादगार बनाने के लिए विनम्र प्रयास किए हैं।
Edited By : Chetan Gour 
फोटो सौजन्‍य : सोशल मीडिया

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पूरे देश में भाजपा की नींव हिला दूंगी, CM ममता बनर्जी की चेतावनी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels