पूरे देश में भाजपा की नींव हिला दूंगी, CM ममता बनर्जी की चेतावनी

, मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (17:30 IST)
Mamata Banerjees warning to BJP: पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर भाजपा बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और न ही मुझे हरा सकती है।
 
‍बिहार का नतीजा एसआईआर का परिणाम : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोंगांव में एसआईआर विरोधी रैली में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा एसआईआर का परिणाम है। विपक्ष वहां भाजपा की चाल को नहीं समझ सका। उन्होंने कहा कि यदि एसआईआर दो-तीन वर्षों में किया जाए, तो हम इस प्रक्रिया को हरसंभव संसाधन के साथ समर्थन देंगे। ममता ने कहा कि एसआईआर के बाद जब मतदाता सूची का मसौदा जारी हो जाएगा तब लोगों को चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा पैदा की गई आपदा का एहसास होगा।
 
चुनाव आयोग पर निशाना : मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि क्या भाजपा शासित राज्यों में एसआईआर का आयोजन यह दर्शाता है कि केंद्र स्वीकार करता है कि वहां ‘घुसपैठिये’ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ‘इलेक्शन कमीशन’ अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, यह ‘बीजेपी कमीशन’ बन गई है। ममता ने कहा कि भाजपा राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकती और न ही उन्हें हरा सकती है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अराजक और धमकी भरी है। 
 
उल्लेखनीय है कि इस समय 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। यही कारण है कि ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और केन्द्र की भाजपा सरकार पर बुरी तरह भड़की हुई हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

