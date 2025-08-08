Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






टैगोर की पुण्यतिथि पर बोलीं ममता बनर्जी, मैं चाहती हूं कि भारत भाषायी आतंक के बिना फले फूले

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mamata Banerjee

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोलकाता , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (16:42 IST)
Mamata Banerjee's speech : भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों के कथित उत्पीड़न को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर का उल्लेख करते हुए कामना की कि देश भाषा के आतंक के बिना फले-फूले।ALSO READ: संस्कृत दिवस: संस्कृतनिष्ठ हिंदी है भारतीयों की संपर्क भाषा, प्रांतवादी सोच से क्या बढ़ेगा अंग्रेजी का वर्चस्व?
 
टैगोर के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त की : उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि लोग ऐसे भारत को लेकर जागरुक होंगे जहां रवीन्द्रनाथ की भाषा बांग्ला को सभी नागरिकों का सम्मान, गरिमा और प्यार मिलेगा। बनर्जी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि मैं विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करती हूं। वे हर पल हमारे हृदय में निवास करते हैं। वे हमारी आत्मा के कवि हैं और मैं आज उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से स्मरण करती हूं। वे हमारे संरक्षक और हमारे पथ प्रदर्शक हैं।ALSO READ: ममता बनर्जी ने फूंका चुनावी बिगुल, भाषा विवाद पर भड़कीं, BJP के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
 
बनर्जी ने यह टिप्पणी टैगोर की 84वीं पुण्यतिथि के दिन की, जो बंगाली कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के 22वें दिन पड़ती है। हर दिन उनकी यादों का स्मृति दिवस है। हम कवि को याद करते हैं और सालभर, दिन-रात उनका उत्सव मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राष्ट्र जागृत हो, जहां रवीन्द्रनाथ की भाषा बांग्ला को सभी नागरिकों का सम्मान, गरिमा और प्रेम मिले। वह राष्ट्र फले-फूले, जहां भाषा का कोई आतंक न हो।ALSO READ: ममता बनर्जी ने शुरू किया 'भाषा आंदोलन', बोलीं- मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन भाषा छीनने की इजाजत नहीं दूंगी
 
बनर्जी ने बताया कि राज्य सरकार ने गुरुवार को टैगोर की स्मृति में झारग्राम जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि कल झारग्राम में हमारा एक सरकारी कार्यक्रम था। वहां हमें अनेक विद्वानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। उस अवसर पर हमने विश्व कवि को नमन किया। उस कार्यक्रम से पहले हमने सोशल मीडिया पर भी सार्वजनिक रूप से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सपा नेता अबू आजमी ने किया महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर का दावा, ऑडिट की मांग

सम्बंधित जानकारी

होम
रक्षा बंधन
Shorts
फोटो
Reels