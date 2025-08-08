पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो

Pune Rave Party Case : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर के मोबाइल फोन में महिलाओं के सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मिली हैं और पुलिस को तस्करी के पहलू से भी जांच करनी चाहिए। पिछले महीने, पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने खराडी इलाके में एक अपार्टमेंट पर छापा मारा और खेवलकर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर संदिग्ध कोकीन, गांजा, हुक्का और शराब बरामद की। भाजपा के पूर्व मंत्री खड़से ने उनके आरोपों को साजिश का हिस्सा बताया।

पिछले महीने, पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने खराडी इलाके में एक अपार्टमेंट पर छापा मारा और खेवलकर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर संदिग्ध कोकीन, गांजा, हुक्का और शराब बरामद की। चाकणकर ने कहा कि आयोग ने बृहस्पतिवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर रेव पार्टी की विशेष जांच टीम द्वारा जांच कराने की मांग की है, जिसमें जबरन वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि खेवलकर के फोन में एक गुप्त फोल्डर में अश्लील या अभद्र कृत्यों के 252 वीडियो और 1,497 फोटो थे और उनका इस्तेमाल लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी गिरोह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने मांग की कि आरोपियों के मोबाइल फोन, ईमेल और वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जानी चाहिए। प्रतिक्रिया पूछे जाने पर एकनाथ खड़से ने कहा कि पुलिस ने चाकणकर द्वारा किए गए किसी भी दावे के बारे में परिवार को सूचित नहीं किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चाकणकर इस मामले में सिर्फ इसलिए शामिल हो रही हैं क्योंकि इसका संबंध उनकी बेटी रोहिणी खड़से से है, जो राकांपा (शरदचंद्र पवार) की महिला शाखा की राज्य इकाई की प्रमुख हैं। खड़से ने कहा, यह महज एक अफवाह और साजिश है। (भाषा)

