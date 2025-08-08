raksha bandhan

फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (07:38 IST)
Delhi Crime news : फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की दिल्ली में हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आसिफ का निजामुद्दीन इलाके में स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैै।
 
आसिफ कुरैशी की उम्र 42 वर्ष थी और वह चिकन सप्लाई का काम करता था। कहा जा रहा है कि आसिफ के घर के बाहर 2 युवकों ने स्कूटी पार्क कर दी थी। उसने दोनों को स्कूटी पार्क करने से मना किया।
 
इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और दोनों ने आसिफ पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
edited by : Nrapendra Gupta 

