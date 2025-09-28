करूर रैली भगदड़ पर अन्नामलाई ने दिया बड़ा बयान, क्या एक्टर विजय के समर्थन में है BJP

अन्नामलाई ने कहा कि पुलिस ने विजय को 7 घंटे की अनुमति क्यों दी? इसे 2 घंटे के लिए दें। तमिलनाडु भाजपा के रूप में हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जांच पर सवाल उठाते हुए अन्नामलाई ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री एक सदस्यीय पूर्व न्यायाधीश जांच आयोग चाहते हैं और उन्होंने न्यायाधीश का चयन भी खुद किया है। यह निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
#WATCH | Karur, Tamil Nadu | BJP leader K Annamalai says, "We clearly find fault with the local administration because it's very clear the government has to act as an honest broker... The government utterly failed yesterday... There were hardly 100 policemen on the ground... The… https://t.co/qlJj8qzCau pic.twitter.com/BWYZA08nwT— ANI (@ANI) September 28, 2025