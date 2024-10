सोमनाथ भारती की याचिका पर यूपी सरकार को फिर नोटिस

Notice to UP government on Somnath Bharti petition: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नया नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।