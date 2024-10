चुनाव में मुफ्त के वादों पर सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र सरकार को नोटिस, चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब

promises of freebies in elections: महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सौगातों का वादा करने के चलन के खिलाफ एक नई याचिका पर केंद्र तथा निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) से जवाब मांगा है।