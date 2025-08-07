उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (08:22 IST)

Vice President Election 2025 : निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है।

अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। चुनावी मुकाबले से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है।

उपराष्‍ट्रपति चुनाव में सत्तारुढ़ राजग का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उसके पास दोनों सदनों में पर्याप्त बहुमत है। हालांकि विपक्ष इस चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद 21 जुलाई को यह पद रिक्त हो गया था।

धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति को पूरे पांच साल का कार्यकाल मिलता है।

edited by : Nrapendra Gupta