घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 मंत्रियों समेत 8 की मौत

Ghana Helicopter Crash: घाना में एक दिल दहला देने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में देश के रक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर अक्रा से ओबुआसी जा रहा था।
घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा प्रमुख सचिव जूलियस डेब्राह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हादसे में घाना के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने बोआमा और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुरताला मुहम्मद समेत 8 लोगों की मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि दोनों मंत्रियों समेत 8 लोग पर्यावरण से जुड़े एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अक्रा से ओबुआसी जा रहे थे। बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर का रडार से संपर्क टूट गया और कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर एक घने जंगल में क्रैश हो गया।
बताया जा रहा है कि दुर्घटना का शिकार हुआ हेलिकॉप्टर एक Z-9 यूटिलिटी हेलिकॉप्टर था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सुविधा के लिए किया जाता है। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।
