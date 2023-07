अब व्यापारियों पर भी कसेगा ED का शिकंजा, जमानत भी नहीं मिलेगी

ED will take action if GST is not paid: दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कुछ पहले जीएसटी (GST) को भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दायरे में ले लिया है। अब देश के किसी भी व्यापारी को केन्द्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी।