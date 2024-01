Bihar में अब विधानसभा अध्यक्ष को लेकर फंसा पेंच, शुरू हुई गोलबंदी

Now uproar in Bihar over Assembly Speaker : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने के एक दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) पद और अन्य विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने के लिए पटना में जोरदार गोलबंदी शुरू हो गई है।