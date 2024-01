नीतीश कुमार 9वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री, तेजस्वी बोले- जो होता है अच्छे के लिए होता है, कांग्रेस ने की फ्लोर टेस्ट की मांग

Nitish Kumar takes oath as Bihar CM for the 9th time : नीतीश कुमार ने फिर पाला बदलते हुए आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यकाल में उनकी तीसरी शपथ है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा के दो दिग्गज नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान जेपी नड्डा समेत भाजपा के और भी नेता मौजूद रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में 'मोदी-मोदी' और जय श्रीराम के नारे भी लगे।