राम मंदिर परिसर का काम अगले वर्ष जून तक पूरा हो जाएगा : नृपेन्द्र मिश्र

Nripendra Mishra's statement regarding the construction work of Ram temple complex : राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि राम मंदिर परिसर का काम 30 जून, 2025 तक पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति की अयोध्या में हो रही तीन दिवसीय बैठक का शुक्रवार को दूसरा दिन था।