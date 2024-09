J&K में चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला ने BJP पर लगाया यह आरोप

Omar Abdullah made this allegation on BJP regarding elections in Jammu and Kashmir : नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में सरकार का हिस्सा बनने के लिए कुछ क्षेत्रीय दलों और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ समझौता किया है। अब्दुल्ला ने कहा, जिन्होंने दिल्ली के साथ समझौता किया है, वे आपकी मांगें पूरी नहीं करेंगे।