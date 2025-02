इस वंदे भारत में सिर्फ शाकाहारी भोजन को मिली हरी झंडी, जानिए क्यों नहीं परोसा जाएगा नॉन वेज

Only vegetarian food available in Vande Bharat Express: भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए नई दिल्ली से कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में केवल शाकाहारी भोजन परोसने का निर्णय लिया है। इस फैसले के पीछे कई कारण हैं और इसके यात्रियों पर भी कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं इस फैसले के बारे में विस्तार से।





क्यों लिया गया यह फैसला?

धार्मिक भावनाओं का ध्यान

कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर एक पवित्र धार्मिक स्थल है। इस ट्रेन में सफर करने वाले कई यात्री मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। ऐसे में ट्रेन में मांसाहारी भोजन परोसना उचित नहीं समझा गया।





सात्विक भोजन को बढ़ावा

रेलवे ने सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 'सात्विक' प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत धार्मिक स्थलों के बीच चलने वाली ट्रेनों में सात्विक भोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है।





स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यात्री

आजकल कई यात्री स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। वे कम कैलोरी वाले भोजन, ग्लूटेन-मुक्त स्नैक्स और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग वाले भोजन को प्राथमिकता देते हैं। रेलवे का यह फैसला उनकी पसंद के अनुरूप है।





शाकाहारी यात्रियों की चिंता हुई दूर

कई यात्री इस बात से चिंतित थे कि ट्रेन में परोसे जाने वाले भोजन में मांसाहारी विकल्प भी शामिल होते हैं। ऐसे में उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलने की चिंता रहती थी। रेलवे के इस फैसले से अब उनकी यह चिंता दूर हो गई है।





क्या हैं चुनौतियाँ?

मांसाहारी यात्रियों के लिए असुविधा: जो यात्री मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं, उनके लिए यह फैसला थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है। फिलहाल यह फैसला केवल नई दिल्ली-कटरा वंदे भारत ट्रेन के लिए लिया गया है। लेकिन भविष्य में अन्य ट्रेनों में भी इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं।

फिलहाल यह फैसला केवल नई दिल्ली-कटरा वंदे भारत ट्रेन के लिए लिया गया है। लेकिन भविष्य में अन्य ट्रेनों में भी इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं।