पंकज चौधरी : मोदी कैबिनेट में फिर ली मंत्री पद की शपथ, पार्षद से की राजनीतिक जीवन की शुरुआत, 7 बार के सांसद

Pankaj Chaudhary again took oath as minister in Modi cabinet : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में बनी राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार-तीन में दूसरी बार राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वाले 7 बार के सांसद पंकज चौधरी ने नगर निगम के पार्षद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। चौधरी ने 1991 के बाद 1996 और 1998 में भी लगातार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई।