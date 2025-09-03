पवन खेड़ा के साथ ही उनकी पत्नी के पास भी 2 वोटर आईडी, सोनिया गांधी पर भी उठा सवाल

2 Voter ID on Pawan Khera Wife : भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया किया कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरह ही उनकी पत्नी के नीलिमा के पास भी 2 वोटर आईडी है। एक में उनका नाम के नीलिमा तो दूसरे में कोटा नीलिमा है। भाजपा नेता ने नीलिमा के बहाने सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाए।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में अमित मालवीय ने दावा किया कि तेलंगाना के खैरताबाद (60) विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार और पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा के पास भी 2 सक्रिय ईपीआईसी हैं - एक खैरताबाद में और दूसरा नई दिल्ली में।
पोस्ट में कहा गया है कि खैरताबाद में नीलिमा का ईपीआईसी नंबर: टीडीजेड2666014 है। यह ईपीआईसी नंबर अभी भी सक्रिया है। वहीं दिल्ली में भी के नीलिमा के नाम से एक ईपीआईसी नंबर SJE0755975 है। दोनों में नीलिमा के पति का नाम पवन खेड़ा है।
एक दिन पहले ही मालवीय ने पवन खेड़ा पर भी दो वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया था। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता ‘वोट चोरी’ में शामिल हैं और यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश है। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है।
मालवीय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल ने बिना ठोस सबूत के आम मतदाताओं को निशाना बनाया और उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी। लेकिन अब अपने करीबी सहयोगी पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी के मामले पर वह चुप हैं।
उन्होंने कहा कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं के पास कई मतदाता पहचान पत्र संख्याएं हैं और वे एक से ज़्यादा जगहों पर पंजीकृत मतदाता हैं। यह कोई संयोग नहीं है। वोट चोरी में लिप्त लोग ही आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बदनाम कर रहे हैं और हमारी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं।
यह सड़ांध सिर्फ़ पवन खेड़ा और उनके परिवार तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें ऊपर से हैं - जब एक इतालवी महिला सोनिया गांधी ने 1980 में अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया था।
कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अवैध प्रवासियों और गैर-भारतीयों का बचाव करने के लिए आगे आते हैं और हमारे अपने लोगों पर तीखा हमला करते हैं। यह लोकतंत्र की रक्षा करने की बात नहीं है। यह उनके वोट बैंक की रक्षा करने की बात है - जिसे भारतीय मतदाता सूची में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
