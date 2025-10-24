विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे का निधन, दिया था अबकी बार मोदी सरकार का नारा

Piyush Pandey news in hindi : विज्ञापन गुरु और अबकी बार मोदी सरकार का नारा देने वाले पीयूष पांडे का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' गाना भी लिखा था। वे 70 वर्ष के थे। मुंबई में आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी।

एशियन पेंट्स का 'हर खुशी में रंग लाए', कैडबरी का 'कुछ खास है जिंदगी में', बजाज के 'हमारा बजाज' और 'कोका कोला के ठंडा मतलब कोका कोला' जैसे कई विज्ञापनों से उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई। पोलिया अभियान की पंच लाइन 'दो बूंद जिंदगी की' भी उनकी ही देन दी।





पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर के एक परिवार में हुआ। वह 9 भाई बहन थे। इनमे फिल्म निर्देशक प्रसून जोशी और फिल्म अभिनेत्री इला अरूण भी शामिल हैं। पीयूष को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

सुहेल सेठ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीयूष पांडे के निधन को लेकर शोक जताया है। उन्होंने अपनी पोस्‍ट में लिखा है, मेरे सबसे प्यारे दोस्त पीयूष पांडे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के निधन से मैं बेहद दुखी और स्तब्ध हूं। भारत ने एक महान विज्ञापन जगत की हस्ती नहीं, बल्कि एक सच्चे देशभक्त और एक बेहतरीन सज्जन को खोया है। अब जन्नत में भी गूंजेगा 'मिले सुर मेरा तुम्हारा'।





Deeply deeply saddened and devastated at the loss of the genius that my dearest friend Piyush Pandey was. India has not lost a just a great advertising mind but a true patriot and a fine fine gentleman. Now the heavens will dance to Mile Sur Mera Tumhara. — SUHEL SETH (@Suhelseth) October 24, 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उद्योगपति गौतम अडाणी, उदय कोटक, मशहूर कमेंटेटर हर्ष भोगले समेत कई दिग्गजों ने पीयूष को सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में श्रद्धांजलि दी।

