पीएम मोदी ने युवाओं को दिया उपहार, किस पर लगाया पद चोरी का आरोप?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (12:30 IST)
PM Modi address to youth : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में युवाओं को 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल लोग पद चोरी में लगे हुए हैं। जननायक शब्द की चोरी की जा रही है।
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देशभर में हमारे 1,000 से ज्यादा ITIs को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के के माध्यम से इन ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। यह योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भारत के युवाओं को जोड़ेगी।
 
पीएम मोदी ने कहा कि भारत ज्ञान और कौशल का देश हैं। कौशल विकास से ही विकसित भारत बनेगा। आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देशभर के नौजवानों को लिए शिक्षा और कौशल विकास की दो और बड़ी योजनाएं लांच हुई हैं। जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा।
उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेस और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं और इसमें हमारे हजारों आईटीआई की बहुत बड़ी भूमिका है। आईटीआई और औद्योगिक शिक्षा न केवल आत्मनिर्भर भारत के बेहतरीन संस्थान हैं, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप भी हैं।
 
पीएम मोदी ने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया। जन जन ने उन्हें जननायक बनाया। उनके नाम पर बनने वाली स्किल यूनिवर्सिटी उसी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत, दुनिया के युवा देशों में से एक है, और बिहार उन राज्यों में शामिल है, जहां आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा युवा हैं। इसलिए जब बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है, तो देश की ताकत भी बढ़ती है। बिहार के युवाओं के सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
Edited by : Nrapendra Gupta 

