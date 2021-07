देश ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, पीएम मोदी के मन की बात की 5 खास बातें...

सीखना ही आगे बढ़ना : पीएम मोदी ने कहा कि आपने अंग्रेजी की एक कहावत सुनी होगी - To Learn is to Grow यानि सीखना ही आगे बढ़ना है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो हमारे लिए प्रगति के रास्ते खुद-ब-खुद खुल जाते हैं। फिलहाल देश में 6 अलग-अलग जगहों पर Light house projects पर तेजी से काम चल रहा है। इन Light house projects में Modern technology और Innovative तौर-तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है।