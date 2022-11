Mann ki baat : पीएम मोदी ने दिया वन अर्थ, वन फैमेली, वन फ्यूचर का संदेश

पीएम मोदी ने कहा कि 18 सितंबर को देश ने स्पेस सेक्टर में नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे राकेट को अंतरिक्ष में भेजा, जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। स्पेस को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद, युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं और रॉकेट बना रहे ये युवा मानो कह रहे हों- Sky is not the limit...