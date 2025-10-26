छठ पर्व, वंदे मातरम् से लेकर गारबेज कैफे तक मन की बात में क्या बोले पीएम मोदी?

PM Modi Mann ki Baat : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में छठ पर्व, वंदे मातरम् से लेकर कोरापुट की कॉफी, अम्बिकापुर के गारबेज कैफे और धोलेरा में मैंग्रोव मुहिम तक कई बातों का जिक्र किया। जानिए क्या बोले पीएम मोदी?

छठ पर्व एकता का प्रतिबिंब : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात को संबोधित करते हुए कहा कि छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है।

वन्दे मातरम् के 150 साल : 'वन्दे मातरम्' इस एक शब्द में कितने ही भाव हैं, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो 'वन्देमातरम्' का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। 7 नवंबर को हम 'वन्देमातरम्' के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व 'वन्दे मातरम्' की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था।

अम्बिकापुर के गारबेज कैफे में क्या है खास : उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अम्बिकापुर में गारबेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं, जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक किलो प्लास्टिक लेकर जाए तो उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अम्बिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है।

गजब है कोरापुट की कॉफी का स्वाद : पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बताया गया कि कोरापुट कॉफी का स्वाद गजब होता है। स्वाद तो स्वाद इसकी खेती भी लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। कोरापुट में कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने पेशन की वजह कॉफी की खेती कर रहे हैं।

धोलेरा में वन विभाग की मैंग्रोव मुहिम : प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के वन विभाग ने मैंग्रोव के महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। पांच साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धोलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था, और आज धोलेरा तट पर साढ़े तीन हजार हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं। इसका असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यही नहीं, अब यहां प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे वहां के पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, धोलेरा के मछली पालकों को भी फायदा हो रहा है। वहां के इकोसिस्टम में डॉलफिंस की संख्या बढ़ गई है। केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं।

रन फॉर यूनिटी में शामिल होने की अपील : मोदी ने कहा कि सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे। मेरा आप सबसे आग्रह है, 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती पर देशभर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हों।

सुरक्षाबलों में बढ़ी भारतीय डॉग्स की संख्‍या : करीब पांच वर्ष पहले मैंने इस कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के 'श्वान' की चर्चा की थी। मैंने देशवासियों के साथ ही अपने सुरक्षा बलों से आग्रह किया था कि वे भारतीय नस्ल के डॉग्स को अपनाएं, क्योंकि वो हमारे परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा आसानी से ढल जाते हैं। BSF और CRPF ने अपने दस्तों में भारतीय नस्ल के डॉग्स की संख्या बढ़ाई है।

edited by : Nrapendra Gupta