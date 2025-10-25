लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार अमेरिका से दिल्ली लाया गया
नई दिल्ली , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (23:10 IST)
सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की सहायता से कुख्यात अपराधी लखविंदर कुमार को अमेरिका से वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। वह कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जाता है। लखविंदर कुमार हरियाणा पुलिस को कई मामलों में वांछित था। इसमें रंगदारी, धमकाना, गैर कानूनी हथियार रखना और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
25 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारते ही हरियाणा पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा पुलिस की मांग पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।सीबीआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों पर नजर रखने के लिए इंटरपोल के जरिए कार्रवाई करती है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल की मदद से 130 से ज्यादा अपराधियों को वापस भारत लाया जा चुका है।
अगला लेख