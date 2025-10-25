लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार अमेरिका से दिल्ली लाया गया

25 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारते ही हरियाणा पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा पुलिस की मांग पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।सीबीआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों पर नजर रखने के लिए इंटरपोल के जरिए कार्रवाई करती है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल की मदद से 130 से ज्यादा अपराधियों को वापस भारत लाया जा चुका है।