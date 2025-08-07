प्रयागराज में UP एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन मुठभेड़ में ढेर

उन्होंने बताया कि मृतक आशीष रंजन (28) के खिलाफ धनबाद के सरायढेला थाना में जमीन कारोबारी समीर मंडल की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज है। इसी तरह, इसके खिलाफ कोयला व्यापारी नीरज तिवारी की हत्या के आरोप में थाना कतरास में मुकदमा दर्ज है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, मृतक आशीष रंजन पर सर्फुल हसन उर्फ लाला की हत्या की सुपारी लेकर हत्या करने और झरिया निवासी टायर शोरूम के मालिक रंजीत साव की हत्या कराने का भी आरोप है। इसके खिलाफ धनबाद के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।(भाषा)