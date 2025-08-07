Hanuman Chalisa

पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड मामले में वांछित 2 इनामी अभियुक्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सीतापुर (यूपी) , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (09:37 IST)
Journalist murder case: सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई (Raghavendra Bajpai) की हत्या के मामले में वांछित 1-1 लाख रुपए के इनामी 2 अभियुक्तों को गुरुवार सुबह विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार (arrest) कर लिया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकुर अग्रवाल ने एक बयान में कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड मामले के वांछित 2 अभियुक्त हरदोई-सीतापुर की सीमा से होकर गुजरने वाले हैं। इस पर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम रवाना की गई।ALSO READ: सांसद की चेन छीनने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, आभूषण बरामद
 
उन्होंने बताया कि पिसावां थाना क्षेत्र में जब पुलिस जांच और घेराबंदी कर रही थी, उसी दौरान एक मोटरसाइकल पर सवार 2 संदिग्ध जाते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से राजू और संजय घायल हो गए।ALSO READ: क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय की 42 करोड़ की संपत्ति कुर्क
 
अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए दोनों अभियुक्त पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड में वांछित हैं। इस मामले में दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उन्हें पिसावां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के विकासनगर निवासी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेई (36) की इसी साल 8 मार्च को मोटरसाइकल से सीतापुर जाते हुए रास्ते में लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज हेमपुर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।(भाषा)
 
