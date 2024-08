जजों के सम्मेलन में महिला सुरक्षा पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने कहा, भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है- 'Citizen First, Dignity First and Justice First'. हमारे आपराधिक कानून शासक और गुलाम वाली कोलोनल सोच से आजाद हुए हैं।