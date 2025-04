धोखाधड़ी मामले में पूजा खेडकर को 2 मई को दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश, जानें क्या है मामला

Pooja Khedkar directed to appear before Delhi Police: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा दिव्यांगता श्रेणी के तहत आरक्षण का गलत लाभ उठाने की आरोपी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को 2 मई को दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।