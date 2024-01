महिला किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर 12000 करने की तैयारी

Preparation to increase Mahila Kisan Samman Nidhi from Rs 6000 to Rs 12000 : अगले आम चुनाव (general elections) 2024 से पहले केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Kisan Samman Nidhi) कार्यक्रम के तहत पात्र महिला किसानों को मिलने वाले वार्षिक भुगतान को दोगुना किया जा सकता है और इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जा सकता है। 1 फरवरी के बजट (budget) में इसकी घोषणा हो सकती है।