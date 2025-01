राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं

New Year greetings from President: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बुधवार को लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों से भारत तथा विश्व के लिए अधिक समावेशी, बेहतर और उज्जवल भविष्य के निर्माण के वास्ते मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराने पर जोर दिया।