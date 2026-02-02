ट्रंप ने पीएम मोदी को मिलाया फोन, अमेरिकी राजदूत की पोस्ट से मची खलबली!

President Trump just spoke with Prime Minister Modi. STAY TUNED… pic.twitter.com/IFcxrJj04m — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) February 2, 2026

आखिर ट्रंप के फोन के क्या मायने हैं?

इस समय भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर हैं। वे वहां ‍क्रिटिकल मिनरल्स पर होने वाली एक कांफ्रेंस में भाग ले रहे हैं। जानकार ट्रंप के फोन को भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई डील से भी जोड़कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस डील के बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है।