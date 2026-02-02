क्या कम विजिबिलिटी नहीं अजित पवार के प्लेन क्रैश की वजह? अनिल देशमुख ने क्या सवाल उठाया

28 जनवरी 2026 को अजित पवार की दुखद विमान दुर्घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर दिया। दुर्घटना के पीछे कम विजिबिलिटी के दावों पर संदेह है, क्योंकि वीडियो में प्लेन क्रैश साफ दिख रहा है। जिस पर अनिल देशमुख ने सवाल उठाए हैं।





बता दें कि अजित पवार प्लेन क्रैश की घटना 28 जनवरी 2026 को हुई थी, जो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP के प्रमुख नेता अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। वे एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान (Learjet 45, रजिस्ट्रेशन VT-SSK) में सवार थे, जो VSR Ventures कंपनी का था। विमान में सभी यात्री मारे गए हैं।





क्‍या कहा देशमुख ने : देशमुख ने सवाल उठाते हुए कहा कि कहा जा रहा है कि कम विजिबिलिटी की वजह से हादसा हुआ। हालांकि, वीडियो दूर से शूट किए गए थे, लेकिन फिर भी उनमें साफ दिख रहा है कि प्लेन उड़ रहा था, लैंडिंग के समय झुक गया और क्रैश हो गया। काफी लोगों को इस बात पर शंका है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसकी जांच होगी। जांच में सब चीजें सामने आएंगी।"





ममता बनर्जी उठा चुकी हैं सवाल : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले NCP प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत वाले विमान हादसे की जांच की मांग की है। एक एक्स पोस्ट में बनर्जी ने कहा कि वह अजित पवार की अचानक मौत से बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा, “अजीत पवार के अचानक निधन से मैं बहुत दुखी और हैरान हूं! महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और उनके सह-यात्रियों की आज सुबह बारामती में एक भयानक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है और मुझे बहुत दुख हो रहा है”

Edited By: Naveen R Rangiyal