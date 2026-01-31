शरद पवार को नहीं पता, सुनेत्रा पवार बनेंगी डिप्टी सीएम, दोनों NCP के विलय पर दिया बड़ा बयान

उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के एक होने को लेकर चर्चा चल रही है। इस प्रक्रिया का नेतृत्व अजित पवार और जयंत पाटिल कर रहे थे। अब ये होगा या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों दल साथ आएं यही अजित की इच्छा थी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या परिवार के सदस्य के तौर पर उन्हें सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाने के बारे में भरोसे में लिया गया था, तो NCP-SCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अगर परिवार पर कोई विपदा आती है, तो परिवार एकजुट रहता है। परिवार में कोई समस्या नहीं है।





इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि 17 जनवरी 2026 को, नगर निकाय चुनाव के नतीजों के ठीक एक दिन बाद एक बैठक हुई थी, जिसमें NCP-SCP प्रमुख शरद पवार और NCP प्रमुख -उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने चर्चा की। NCP-SCP नेताओं का दावा है कि यह NCP के दोनों गुटों के विलय पर आखिरी बैठक थी।

उल्लेखनीय है कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। वे आज शाम 5 बजे राजभवन में उपमुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। वे राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम होगी।

