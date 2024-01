विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बयान

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद

लाभार्थियों ने की केंद्र सरकार की पहल की सराहना

Prime Minister Narendra Modi told how the nation will become powerful : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि देश की यात्रा बन गई है और जब गरीब, किसान, महिलाएं तथा युवा सशक्त होंगे तो राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा।