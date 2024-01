Hit and Run Law : ड्राइवरों के सर्मथन में उतरीं प्रियंका गांधी, बोलीं तुगलकी कानून बनाना बंद हो

Priyanka Gandhi came out in support of the drivers : कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने बुधवार को 'हिट एंड रन' मामले में नए दंड प्रावधान को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एकतरफा तरीके से, बिना किसी राय मशविरे के 'तुगलकी कानून' बनाने का काम बंद होना चाहिए। प्रियंका ने कहा, हर जान कीमती है। हर एक की रक्षा सरकार का कर्तव्य है।