उप्र के गांव-गांव में पेपर लीक की चर्चा, सरकार सो रही है : प्रियंका गांधी

Priyanka Gandhi targeted the government regarding the paper leak issue : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों के प्रदर्शन की ओर ध्यान दिलाते हुए शुक्रवार को कहा कि पेपर लीक की चर्चा प्रदेश के गांव-गांव में हो रही है, लेकिन सरकार सो रही है।