यूपी में लू से मौत पर प्रियंका ने साधा योगी सरकार पर निशाना

Death of people due to heat wave in UP: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में लू से हुई मौतों के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी के अलग-अलग जिलों में भीषण गर्मी और लू के चलते 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले बलिया जिले में 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं।