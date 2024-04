जम्मू और सांबा में 3 अपराधियों के खिलाफ लगाया PSA

PSA imposed against 3 criminals in Jammu and Samba : जम्मू और सांबा जिलों में शनिवार को 3 अपराधियों को कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया। कई मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बावजूद आरोपी ने अपना व्यवहार नहीं बदला। उसकी आपराधिक गतिविधियों से विशेष रूप से जम्मू जिले के डोमाना और मढ़ इलाके में सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ने की संभावना है।