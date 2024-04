जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकवादी ढेर

Infiltration attempt failed in Jammu and Kashmir : सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला (Baramulla) जिले में नियंत्रण रेखा (Line of Control) के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। श्रीनगर में अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना के जवानों ने जिले के उरी (Uri) इलाके में सबुरा नाला रुस्तम में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधियां देखीं और घुसपैठियों को ललकारा।