ISRO प्रमुख सोमनाथ बोले, PSLV Exposat बेहतर काम कर रहा

PSLV Exposat is doing very well: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्रमुख एस. सोमनाथ (S. Somnath) ने शुक्रवार को कहा कि 1 जनवरी को प्रक्षेपित पीएसएलवी एक्सपोसैट (PSLV Exposat) 'बहुत अच्छा' काम कर रहा है। सोमनाथ हैदराबाद स्थित जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (JNTU) के दीक्षांत समारोह से इतर संवादाताओं से बातचीत कर रहे थे। यहां विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया।