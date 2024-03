राहुल गांधी का दावा, देश में कोई स्टार्टअप नहीं बचा है...

Rahul Gandhi's claim regarding startups in the country : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि देश में कोई स्टार्टअप नहीं बचा है और जो अस्तित्व में हैं वे भी विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, क्या आपने कोई स्टार्टअप देखा है? क्या अब कहीं स्टार्टअप दिखते हैं? एक भी (स्टार्टअप) अस्तित्व में नहीं है।