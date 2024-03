राहुल गांधी ने किया तंज, UP में डबल इंजन सरकार जंगलराज की गारंटी

Rahul Gandhi targeted UP government : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नई दिल्ली में उत्तरप्रदेश (UP) में अपराध की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में डबल इंजन सरकार जंगलराज (Jungle Raj) की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यूपी में दलित छात्र की हत्या (murder of dalit student) सबसे वीभत्स उदाहरण है।