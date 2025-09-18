कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलंद में 6018 वोट हटाए जाने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने इसे गलत और निराधार बताया, कहा ऑनलाइट वोट डिलीट नहीं हो सकते। जानिए क्या है पूरा मामला।

आयोग ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। किसी भी वोट को ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति द्वारा हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि गांधी ने गलत धारणा बनाई है। संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुने बिना कोई भी नाम हटाया नहीं जा सकता। 2023 में कर्नाटक के अलंद में इस तरह का असफल प्रयास हुआ था। आयोग ने खुद ही इस मामले को संज्ञान लेकर एफआईआर कराई थी।

अलंद पर क्या बोले राहुल गांधी : कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्नाटक के अलंद में किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। ये संख्या 6,018 से कहीं ज़्यादा है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया। वहां के बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है, तो उसने जांच की कि उसके चाचा का वोट किसने हटाया? उसने पाया कि वोट हटाने वाला एक पड़ोसी था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई वोट नहीं हटाया। न तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को और न ही जिसका वोट हटाया गया था, उसे इस बारे में पता था। किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया।

अलंद में मतदाताओं के नाम पर 6018 आवेदन दाखिल किए गए। जिन लोगों ने ये आवेदन दाखिल किए, उन्होंने वास्तव में इन्हें कभी दाखिल ही नहीं किया। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये आवेदन स्वचालित रूप से दाखिल किए गए। कर्नाटक के बाहर, विभिन्न राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल अलंद में मतदाताओं को हटाने के लिए किया गया और यह कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाकर किया गया।

क्या बोले रविशंकर प्रसाद : भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी संविधान समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट गए ना? सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया ना? कोई रोक लगाई क्या? ना कानून समझते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? जिस तरह की वे बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री और विपक्ष पर हमले करते हैं ये देश उनको कभी वोट नहीं देगा।

