राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को लिखा भावुक पत्र, कहा- बिना शर्त स्नेह ने उनकी रक्षा की

Rahul Gandhi wrote an emotional letter to the people of Wayanad : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रविवार को वायनाड के लोगों को लिखे एक भावुक पत्र में कहा कि जब उन्हें रोजाना दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था तो उनके (वायनाड वासियों के) बिना शर्त प्यार ने उनकी रक्षा की। राहुल ने पत्र में लिखा है, मैं आपके लिए अनजान था और फिर भी आपने मुझ पर विश्वास किया। आपने मुझे असीम प्रेम और स्नेह से गले लगाया। यह मायने नहीं रखा कि आप किस राजनीतिक दल का समर्थन करते थे।