Highest number of deaths in road accidents in Jammu and Kashmir : यह सच में जम्‍मू-कश्‍मीर में एक दुखद पहलू कहा जा सकता है कि प्रदेश में इतने लोग आतंकवाद का शिकार नहीं हुए हैं जितने सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में सड़क दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप 2018 और 2022 के बीच 4000 से अधिक लोगों की दुखद हानि हुई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 28178 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 4278 मौतें हुईं।